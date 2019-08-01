Olay saat 21.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit Kadıköy Mahallesi Tercümanoğlu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 2 katlı binanın 2’nci katında bulunan dairenin buzdolabından kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi sonrası binadakiler dumandan etkilenmemek için kendini sokağa attı. Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. ekipler bölgede çalışma yaptı. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın hakkında inceleme başlatıldı.
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Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 katlı binanın çatı katında buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz