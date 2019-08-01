Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:07 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:42 TSİ

Konut ve sanayide büyük doğal gaz zammı!

Botaş gece yarısı doğal gaza zam geldiğini duyurdu. Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapıldığını açıklayan Botaş, zamların 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olduğunu belirtti.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Gece saatlerinde doğal gaza yapılan zam açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;

“BOTAŞ'ın ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında:

Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğal gaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapılmıştır.

Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin sm3'ün üzerinde tüketiciler… Organize Sanayi Bölgeleri… CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama %13.73 oranında artış söz konusudur.

Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerlidir.”

Bugün 09:07 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Izmitli - Gel gel vatandaş başkanlık sisteminden sonra ekonomimiz şahlanacaktı aynen şahlandı her şeye zam gelmeye başladı nerdesiniz ey akepeliler

Yanıtla . 2Beğen 01 Ağustos 09:47
01

İzmitli - Vatana millete hayırlı olsun

Yanıtla . 1Beğen 01 Ağustos 09:19

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Konut ve sanayide büyük doğal gaz zammı! mask
Konut ve sanayide büyük doğal gaz zammı!
Hyundai Assan Genel Müdürü ayrılıyor mask
Hyundai Assan Genel Müdürü ayrılıyor
Denizbank'ın Emirates NBD'ye satışı tamamlandı mask
Denizbank'ın Emirates NBD'ye satışı tamamlandı
Temassız ödemelerde işlem limiti yarından itibaren 120 TL olacak mask
Temassız ödemelerde işlem limiti yarından itibaren 120 TL olacak
Balyanoz Cafe Bayram’da hizmete girecek mask
Balyanoz Cafe Bayram’da hizmete girecek
Bakan Albayrak'tan "Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?" sorusuna yanıt: Olumlu bakmıyorum mask
Bakan Albayrak'tan "Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?" sorusuna yanıt: Olumlu bakmıyorum
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek mask
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi mask
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi mask
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti mask
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti

GALERİ

Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı mask
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı mask
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL