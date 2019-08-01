Gece saatlerinde doğal gaza yapılan zam açıklamasında şu ifadeler kullanıldı;
“BOTAŞ'ın ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları kapsamında:
Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğal gaz satış fiyatlarına ortalama % 14.97 oranında artış yapılmıştır.
Kademe 2 olarak adlandırılan yıllık doğal gaz tüketimi 300 bin sm3'ün üzerinde tüketiciler… Organize Sanayi Bölgeleri… CNG üretimi amaçlı doğal gaz kullanan tüketiciler için ortalama %13.73 oranında artış söz konusudur.
Fiyatlar 1 Ağustos 2019 tarihi itibariyle geçerlidir.”
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Yorumlar
(2 )
Izmitli - Gel gel vatandaş başkanlık sisteminden sonra ekonomimiz şahlanacaktı aynen şahlandı her şeye zam gelmeye başladı nerdesiniz ey akepeliler
İzmitli - Vatana millete hayırlı olsun
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