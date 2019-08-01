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Konut ve sanayide büyük doğal gaz zammı!

Botaş gece yarısı doğal gaza zam geldiğini duyurdu. Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapıldığını açıklayan Botaş, zamların 1 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olduğunu belirtti.