Satmadığı evden komisyon istedi!

Körfez'de Belgin Sönmez isimli vatandaş, evini satmak için B.A. isimli emlakçı ile sözleşme imzaladı. Sönmez, emlakçıdan beklenen performansı alamadığı için emlakçı ile çalışmaktan vazgeçti. Sözleşme bitiminden sonra evini kendi imkanlarıyla satışını gerçekleştirdi. Durumu öğrenen B.A. isimli emlakçı evin satışını yapan ev sahibinden 9 bin 700 lira komisyon bedeli talep etti ve icra takibi başlattı. Bu duruma tepki gösteren ev sahibi Belgin Sönmez, “Ben kendi imkanlarımla üstelikte sözleşme bitim tarihinden sonra evin satışını yaptım. Şimdi emlakçı benden komisyon bedeli istiyor. İcra başlattı. Ben de yargıya başvurdum. "dedi.
EMLAKÇI KONUŞTU
Emlakçı B.A. ise Belgin Sönmez'in kendisiyle evin satışı konusunda sözleşme yaptığını belirterek, "Ben bu evin satışı için gayret gösterdim. Tanıtımını yaptım. Ama çeşitli nedenlerden dolayı satış olmadı. Ancak sözleşmenin bitmesi için bana noter aracılığı ile bilgi vermesi gerekiyordu. Verilmedi. Yaptığımız sözleşmenin bitim tarihi itibariyle yine sözleşme uzamış oluyor. Ben, sözleşmeden doğan hakkımı kullandım. ev sahibinden hakkım olan komisyonumun, talebinde bulundum." dedi. Olay yargıya intikal etti.
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Yorumlar
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Izmitli - Emlakçılık zaten sevilmeyen bir meslek daha çnce benimde başıma benzeri bir olay geldi emlakçı işyerimi satamadı süresi doldu dolduktan sonra ben sattım o da aynı sekilde benden para talebinde bulundu sözleşme otomatikman uzadı dedi bende kendisine işyerini verirken telefonla konuşmalarımızı kaydetmiştim işyerini ben 3 aylık süre içinde satması için kendiyle anlaşmıtım süre geçerse kesinlikle süreyi uzatmayacağımı bu konuda ısrar etmemesini söyledim o benim elimde kanıttı yaptıkları terbiyesizlik ekmeden biçmenin peşindeki haramzade çoğu. Hanım efendiyi aciz gördü aklı sıra çakallık yapıyor emlakçı
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