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O bir mühendis!

Mühendis Esra, iş bulamayınca baba mesleğini yapmaya başladı.
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Aydın Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Mezunu olan Esra Balgay, şimdi babası İlhami Balgay'a ait Yarımca Mimar Sinan Mahallesi Menderes Caddesi üzerindeki marangoz dükkanında marangozluk mesleğini icra ediyor. “Baba mesleği” diyen Esra Balgay, bölümüne ait iş bulamamasından dolayı babasının yanında iş hayatına atıldığını belirtti.

“ÇOĞU KİŞİ GİBİYİZ”

Esra Balgay, "Ülkemizde çok sayıda üniversite mezunu kişi iş bulamıyor. Bizde bunlardan biriyiz. İş bulamadık diye eve kapanacak halimiz yok. Küçük yaşlardan beri aşina olduğum baba mesleğini yapmaya başladım. Sanatkar bir babanın kızı da sanatkar olmalı diye düşündüm ve bu işi severek yapıyorum. Bu iş her ne kadar erkek işi gözükse de kadınlarında bu işi yapabileceğini herkese gösterdim. Son derece mutluyum. Yaptığım işlerle insanların zevkine dokunuyorum"dedi.

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