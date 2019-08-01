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Hüseyin Cavit Günelsu vefat etti

İzmit Erkek Sanat Okulu 1948-1949 eğitim dönemi mezunlarından, emekli asker Hüseyin Cavit Günelsu vefat etti.
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İzmit Kız Enstitüsü eski mezunlarından Cavidan Günelsu’nun eşi, Cevat, Canan ve Cihan (Cico) Günelsu kardeşlerin babaları, İzmit Erkek Sanat Okulu 1948-1949 eğitim dönemi mezunlarından, emekli asker Hüseyin Cavit Günelsu (89) vefat etti. Merhumun cenazesi bugün (Perşembe) ikindi namazına müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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