İzmit Kız Enstitüsü eski mezunlarından Cavidan Günelsu’nun eşi, Cevat, Canan ve Cihan (Cico) Günelsu kardeşlerin babaları, İzmit Erkek Sanat Okulu 1948-1949 eğitim dönemi mezunlarından, emekli asker Hüseyin Cavit Günelsu (89) vefat etti. Merhumun cenazesi bugün (Perşembe) ikindi namazına müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Hüseyin Cavit Günelsu vefat etti
İzmit Erkek Sanat Okulu 1948-1949 eğitim dönemi mezunlarından, emekli asker Hüseyin Cavit Günelsu vefat etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz