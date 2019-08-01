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Nejat Özsarp hayatını kaybetti

İzmitli Emekli Deniz Astsubayı Nejat Özsarp, bugün hayatını kaybetti.
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Merhume Beyhan Göksel Özsarp’ın eşi, Tayfun, Taner, Koray ve Ceyhun Özsarp kardeşlerin babaları, emekli Deniz Astsubayı Nejat Özsarp vefat etti. Merhumun cenazesi bugün (Perşembe) ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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