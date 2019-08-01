Merhume Beyhan Göksel Özsarp’ın eşi, Tayfun, Taner, Koray ve Ceyhun Özsarp kardeşlerin babaları, emekli Deniz Astsubayı Nejat Özsarp vefat etti. Merhumun cenazesi bugün (Perşembe) ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
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Nejat Özsarp hayatını kaybetti
İzmitli Emekli Deniz Astsubayı Nejat Özsarp, bugün hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz