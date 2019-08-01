AKP Kandıra İlçe Teşkilatı 67. Danışma Meclisi Turan Güneş Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Programa, Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Emine Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, eski Başkan Ünal Köken, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, il yönetim kurulu üyeleri, ilçe yöneticileri ve parti teşkilatı katıldı.

“YOL YAPILACAK ENDİŞENİZ OLMASIN”

Kandıra yolu hakkında açıklama yapan Başkan Tahir Büyükakın, “Kandıra yolunda tasfiye kararı alındı. Karayollarımız inşallah tekrar ihale yapacak. Süreci takip ediyoruz. Şirket işi yapamayacağını iletince tasfiye süreci kabul edildi. Endişeniz olmasın bu yol mutlaka yapılacak” dedi. İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise “Bizi başarıya getiren kol kola yürümemizdi. Kandıra her daim bu yolda liderini yalnız bırakmadı. Bunu sözle değil, sandıkla da icra etti. Yüzde 60 gibi ciddi oranla oy verdi. Allah hepinizden razı olsun. İyi ki varsınız. Bu dava bu yüzden hiç aksamadan yola devam edecek. Hiç tereddüt etmeyin. Cumhurbaşkanı Erdoğan bana bu görevi verdiğinden beri sanki partiyi ilk kez kuruyormuşum gibi heyecanlıyım” ifadelerine yer verdi. Danışma meclisinin soru ve cevap kısmı basına kapalı olarak devam etti.