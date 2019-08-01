Bugün Kocaeli'de hava sıcaklığı 32 dereceyi görecek. Yarın ise yağış geri dönüyor. Meteorolojinin verilerine göre Cuma günü sağanak yağışlı olacak. Meteorolojinin hava tahmini şöyle…
Bugün 09:51 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 09:54 TSİ
Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor
Sıcak geçen günlerin ardından yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz