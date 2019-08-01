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Yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor

Sıcak geçen günlerin ardından yağmur Kocaeli'ye geri dönüyor.
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Bugün Kocaeli'de hava sıcaklığı 32 dereceyi görecek. Yarın ise yağış geri dönüyor. Meteorolojinin verilerine göre Cuma günü sağanak yağışlı olacak. Meteorolojinin hava tahmini şöyle…

Bugün 09:51 TSİ - Gündem

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