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160 kilometre hıza çıktıktan 1 saat sonra kaza yaptı

Kartepe'de otomobil ile çarpışan cipin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Ciptekilerin alkollü olduğu, polise zorluk çıkardığı ve bu nedenle kelepçelenerek, ambulansa bindirildiği öğrenildi.
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Kaza, dün gece, D-100 yolu Köseköy Tüneli girişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Furkan Akif Kasımoğlu yönetimindeki 41 FM 066 plakalı cip, İsmail Şahin'in kullandığı 41 K 0445 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan cip, takla atarak, refüjdeki yol tabelasının ayağına çarpıp durdu. Otomobil ise yolun sağ tarafındaki bariyere çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada cipten fırlayan Mehmet Emin Yazıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince cipten yaralı çıkarılan Furkan Akif Kasımoğlu, Mesut Kabak ile Adem Korkmaz ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların alkollü olduğu, polise zorluk çıkardığı ve bu nedenle kelepçelenerek, ambulansa bindirildiği öğrenildi. Olay yerine gelen yaralı yakınlarının da alkollü sürücü ve arkadaşlarının kelepçe takılarak, götürülmesine tepki gösterip, kavga çıkardığı belirtildi. Kaza nedeniyle D-100 yolu Ankara yönü, trafiğe kapanırken, İstanbul yönünde de ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlandı. Kazaya karışan araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

SOSYAL MEDYADA ALKOL ŞİŞESİ PAYLAŞMIŞ

Takla atan cipin sürücüsü Furkan Akif Kasımoğlu'nun, kazadan yaklaşık 3 saat önce sosyal medya hesabından içki şişesi fotoğrafı paylaştığı görüldü. Bu fotoğraftan kısa süre sonra ise Kasımoğlu'nun, 160 kilometre hızla araç kullanırken, çektiği videoyu paylaştığı görüldü. Son paylaşımını kazadan 1 saat önce yapan Kasımoğlu'nun, trafik ışıklarında hareket ettikten sonra makas atarak, yoluna devam ettiği görülüyor.

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Yorumlar

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Sakaryalı - Kendi başını yaktığı yetmemiş gibi yolunda giden masum insanlarında canını yaktı çarptığı araçtakiler benim akrabalık bu kendini bilmezin yüzünden az kalsın bir aile yok olucaktı alkollu direksiyon başına geçmek ne ya bende şöförüm ama kimsenin canına kastımız olmadı çok şükür

Yanıtla . 0Beğen 01 Ağustos 12:11

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