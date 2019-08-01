Olay, D-130 Karayolu Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Köprülü kavşağı altında meydana geldi. İddiaya göre, Değirmendere’den Gölcük’te bulunan motosiklet servisine gitmek isteyen Ş.T. motosiklet arızalanınca yolda kaldı. Sinirlenen Ş.T., motosikleti köprülü kavşağın altına çekerek ateşe verdi. Yanan motosikleti görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan motosikleti söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Arızalanan motosikletini yaktı
Gölcük'te Ş.T. motosikleti arızalanınca sinirlenerek ateşe verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz