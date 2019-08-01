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Yeni partideki 3 ismi açıkladı! Nihat Ergün katılacak mı?

Eski AKP İstanbul Milletvekili Emin Şirin, bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı. Şirin Ali Babacan liderliğinde kurulacak olan yeni parti iddiaları hakkında konuştu.
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Eski AKP İstanbul Milletvekili Emin Şirin, TV5 televizyonunda yayınlanan Mehmet Ali Kayacı ile Buluşma Noktası programına katıldı. Şirin, Abdullah Gül ile Ali Babacan'ın önderliğinde kurulacağı öne sürülen yeni parti hakkında açıklamalarda bulundu. Şirin, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve gazeteci Fehmi Koru'nun, Babacan’ın kuracağı partide yer alacağını iddia etti.

Şirin’in açıklamasından satır başları şöyle:

DAVUTOĞLU İLE SOHBET

“Yeni parti girişiminde bulunan arkadaşların gidişatına baktığımda, Sayın Davutoğlu ile dün bir buçuk saatlik bir sohbet yaptık. Davutoğlu hakikaten partinin içinde hala bir değişim olabilir mi? ümidini azda olsa taşıyor. Ama konuşmaktan vazgeçmeyeceğini ve konuşmaya devam edeceğini söylüyor.

3 İSİM

Sayın Abdullah Gül, Ali Babacan ve orada Beşir Atalay'ın ismini unutuyoruz. Nihat Ergün de biraz kenarda benim anladığım kadarıyla bu işin esası Abdullah Gül, Beşir Atalay, Ali Babacan ve hatta Fehmi Koru. İçeride olanların anlattıkları sistem bu oluyor."

Bugün 10:14 TSİ - Siyaset

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