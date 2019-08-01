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İmamoğlu, tatile çıkmasını eleştirenlere cevap verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tatile çıkması eleştiri konusu oldu.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tatile çıkması eleştiri konusu oldu.

İmamoğlu eleştirilere şöyle cevap verdi:

"Millet eleştiriyor diye ben tatile gitmeyecek değilim. Dinlenmek istediğim zaman dinleneceğim, istemediğim zaman işime... Yılda belli bir süre benim hakkım var. Benim mesaim de yok. Dün gece yanılmıyorsam arkadaşlarım saat 01.00'de eve bıraktı. Uyudum. Saat 06.00'da kalktım işime geldim. Dolayısıyla mesai mefhumum yok. Ama ben bir insanım ve bir vücudum var. Dolayısıyla dinlenmeye de ihtiyacım var. Örneğin 10 günde bir çok güzel bir uyku çekesim geliyor. O gün saat 12.00 - 13.00'e kadar uyuyasım geliyor. Buna kimse engel olamaz. Bu benim hakkım. Tahmin ediyorum ki, takip eden vatandaşlarımız öyle 10 günde, 15 günde uyumamı, 6-7 ayda bir dinlenmemi çok istiyorlar. Tatil, bazen insanlara yakışmıyor, bana tatil de yakışıyor."

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