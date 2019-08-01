Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 10:27 TSİ- Asayiş G: Bugün 11:41 TSİ

Eski Baro Başkanı hastaneye kaldırıldı

1998-2002 yılları arasında Kocaeli Baro Başkanlığı yapan Av. Bora Uluç, geçirdiği rahatsızlık yüzünden yoğun bakıma alındı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

1998-2002 yılları arasında Kocaeli Baro Başkanlığı yapan Av. Bora Uluç, geçirdiği rahatsızlık yüzünden yoğun bakıma alındı. Alınan bilgilere göre Uluç’un sol kolunda şişlik meydana geldi. Hastaneye giden Uluç’a lösemi teşhisi kondu. Önceki gün rahatsızlanan Uluç, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Uluç’un tedavisine devam ediliyor.

Bugün 10:27 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Yorumlar

(2)
02

Fuat Kara - ilk okul arkadaşım allah sana şifalar versintez zamanda aramıza dön

Yanıtla . 0Beğen 01 Ağustos 11:29
01

Hüseyi̇n Bayrak - Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Çok değerli bir insan olarak tanıdım.

Yanıtla . 0Beğen 01 Ağustos 11:09

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü mask
Buzdolabından çıkan yangın bina sakinlerini sokağa döktü
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!
Alkollü halk otobüsü sürücüsü kenti birbirine kattı mask
Alkollü halk otobüsü sürücüsü kenti birbirine kattı
Kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı mask
Kaza sonrası çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı
Hüseyin Gülaçtı'nın ifadesi ortaya çıktı! mask
Hüseyin Gülaçtı'nın ifadesi ortaya çıktı!
Kabini gözetleyen genç erkek, gözaltına alındı mask
Kabini gözetleyen genç erkek, gözaltına alındı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor mask
Kocaeli'de 179 firma eleman arıyor
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek mask
Arap turistler İzmit Çarşıya akın edecek
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi mask
Kocaeli'deki o okulu kimse tercih etmedi
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI! mask
Hüseyin Gülaçtı, TUTUKLANDI!
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi mask
Santral yokuşu facianın eşiğinden döndü! Tonlarca ağırlıktaki TIR şoförü yasak dinlemedi
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti mask
Bu fotoğraftan 11 saat sonra hayatını kaybetti

GALERİ

Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada mask
Kartepeli gencin öldüğü kaza kamerada
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı mask
Lüks jip otomobile çarptı 1 ölü 3 yaralı
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı... mask
Santral yokuşunda feci kaza! Sağlık ocağına çarptı...
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı mask
DP World Yarımca, Uzak Doğu’ya bağlandı
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi mask
Kurbanlık hizmetinde "ELİT Besicilik" dönemi
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi mask
Taş motorundan çıkan kıvılcımlar 25 ton samanı küle çevirdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL