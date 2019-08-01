1998-2002 yılları arasında Kocaeli Baro Başkanlığı yapan Av. Bora Uluç, geçirdiği rahatsızlık yüzünden yoğun bakıma alındı. Alınan bilgilere göre Uluç’un sol kolunda şişlik meydana geldi. Hastaneye giden Uluç’a lösemi teşhisi kondu. Önceki gün rahatsızlanan Uluç, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Uluç’un tedavisine devam ediliyor.
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Eski Baro Başkanı hastaneye kaldırıldı
1998-2002 yılları arasında Kocaeli Baro Başkanlığı yapan Av. Bora Uluç, geçirdiği rahatsızlık yüzünden yoğun bakıma alındı.
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Yorumlar
(2 )
Fuat Kara - ilk okul arkadaşım allah sana şifalar versintez zamanda aramıza dön
Hüseyi̇n Bayrak - Geçmiş olsun. Allah şifalar versin. Çok değerli bir insan olarak tanıdım.
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