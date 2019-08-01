Gölcük'ün tanınmış simalarından yıllardır kadın kuaförlüğü yapan ancak kısa süre önce mesleğini bırakan Suat Arıs (65) bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Geceden rahatsızlık hissedip sabah erken saatte özel bir hastanede muayene olan Suat Arıs, tahlil sonuçlarını alıp başka bir hastaneye sevk edilirken çıkışta aniden fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhum emekli Astsubay Günal Arıs ile Melahat Arıs’ın oğulları, Berkant ve Serkant’ın babaları, Süheyla, Murat ve CHP Gölcük Kadın Kolları eski Başkanı Semra Arıs Türken’in de ağabeydi. Cenazesi yarın (1 Ağustos Perşembe Cuma) öğlen namazına müteakip Gölcük Merkez Camiinden kaldırılak.
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Gölcüklü kuaför Suat Arıs vefat etti
Gölcük'ün tanınmış kadın kuaförlerinden Suat Arıs (65) bu sabah muayene olmak için gittiği hastanede kalp krizi geçirdi. Arıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz