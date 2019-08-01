Gölcüklü kuaför Suat Arıs vefat etti

Gölcük'ün tanınmış simalarından yıllardır kadın kuaförlüğü yapan ancak kısa süre önce mesleğini bırakan Suat Arıs (65) bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Geceden rahatsızlık hissedip sabah erken saatte özel bir hastanede muayene olan Suat Arıs, tahlil sonuçlarını alıp başka bir hastaneye sevk edilirken çıkışta aniden fenalaştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhum emekli Astsubay Günal Arıs ile Melahat Arıs’ın oğulları, Berkant ve Serkant’ın babaları, Süheyla, Murat ve CHP Gölcük Kadın Kolları eski Başkanı Semra Arıs Türken’in de ağabeydi. Cenazesi yarın (1 Ağustos Perşembe Cuma) öğlen namazına müteakip Gölcük Merkez Camiinden kaldırılak.