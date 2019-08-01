Sana geldik Kurtdereli uyuyor musun? Kurtdere’de davullar çalıyor duyuyor musun?

Padişah Abdülhamit’e kafa tutan, Atatürk’ten ödül alan ve köyü “Kurtdere’de “ Cami yaptıran Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına düzenlenen Yağlı güreşler 3 gün sürecek

Ne Koca Yusuf, ne Adalı Halil… Ne 26 yıl Başpehlivan olan Kel Aliço… Kurtdereli Mehmet’in güreş tarihimizde yeri bambaşka… Yaptığı güreşleri anlatılmakla bitmez. Ama bir de Cihan Pehlivanlığını nasıl elde ettiği, milliyetçiliği, dini inancı, memleket- vatan sevgisi tartışılmaz. Bu yıl onun adına köyü Kurtdere’de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği KURTDERELİ YAĞLI GÜREŞLERİNİN 60’ncısı yapılıyor. Bu büyük Cihan Pehlivanı adına düzenlenen yağlı güreşleri izlemek için Balıkesir’in Kurtdere Köyü (şimdi mahalle oldu) yoluna düşüp akın akın gelen yağlı güreş severlere, tarihin geri sayfalarına dönüp, Kurtdereli’nin kim olduğunu, nasıl bir pehlivandı,kimlerle güreşmişti, başarılarını, yaşantısını ve milliyetçiliği ile köyünde yaptırdığı kendi adını taşıyan cami inşaatında nasıl çalıştığını, caminin şu andaki çatısını tutan 15-20 metrelik ağaçları sırtında tek başına nasıl taşıyıp getirdiğini, öğrenelim mi? Ölümünden 60 yıl sonra başlatılan “Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı güreşleri” bugün Kırkpınar’dan sonra Türkiye de yapılan yağlı güreşlerin en önemlisi kabul edilmekte ve itibar görmekte.

YAĞLI GÜREŞİN KÂBESİ: KIRKPINAR

Yağlı güreş meraklıları her yıl yağlı güreşin “Kabesi” olarak Kırkpınar’a gider kimin Başpehlivan olacağını merak eder amma, Kurtdereli öyle mi ? Kurtdereli “horoz” dövüşü gibi güreş meraklısının değil Balıkesirlinin MEKKE’DE KİSPETİ olan pehlivanlığı yanında “örnek sporcu” olma şerefini kazanan hemşerileri Cihan Pehlivanı Mehmet’i anmak, onun hatıralarını yaşamak ve yaşatmak için bu güreşlere 3 tam gününü ayırır. Kurtdere de yağlı güreş bir ayrı seyredilir. Kurtdere’de kimin başpehlivan olacağı değil, Kurtdere’de yapılacak güreşlerin Kurtdereli Mehmet Pehlivan’a yakışır olup olmadığı merak edilir. Kurtdere, Kurtdereli’nin anıt mezarı, Kurtdereli’nin yaptırdığı Cami ve aynı köyde yaşayan ablasının hayattaki tek kızı ile Balıkesirli’nin , Balıkesir’de adını taşıyan spor salonu ve Büyük Boy Heykeli ile iftihar ettiği, övündüğü, gurur duyduğu yaşayan Canlı Türk Yağlı güreş tarihidir.

TÜRKİYE’DE BİR İLK: GÜREŞ EVİ, MÜZE OLDU

Balıkesir Sındırgı’da Şerif Paşa Mahallesi’nde bulunan eski Bilgi evi, güreş müzesi olarak revize edildi.

Sındırgı Belediyesi Remzi Çakar Güreş Müzesinde özellikle 1946-1949 yılları arasında 2 kez Kırkpınar Başpehlivanı olan Şerif Pehlivanla,Sındırgının ismini güreşlerde en iyi şekilde duyuran Mehmet Ali Yağcı ve Mehmet Gacaroğlu gibi isimlerin ve güreş yapan eski pehlivanların hayatı, güreşe olan tutkusu, yakın akrabalarının dilinden belgesel olarak kaydedilmiş. Tarihi güreş malzemeleri, güreşlere dair fotoğraflar ve hikayeleri ,Kispetler,gazete haberleri,güreş evinde sergileniyor. Gönül isterdi ki; bu ilk müze olayını tarihleri 667 ve 658 olarak bilinen yağlı güreş düzenleyen diğer asırlık il ve ilçemizde de yapsalardı. Ama Yağlı güreşte hep ilklerin şehri olan Balıkesir bir müzecilik olayında da bir ilki gerçekleştirdi, yağlı güreşte yine ilklerin şehri oldu.

KURTDERELİ KİMDİR?..

Doğum tarihi hakkında 3 tarih yazılı. Kimi 1864, kimi 1865, kimi de 1869… Bunlardan hangisinin doğru olduğuna siz karar verin. Bulgaristan’ın bugün sınırları içinde kabul edilen Deliorman vilayetinin Selvi kasabasına bağlı Bukriva (Çobanköy) köyünde doğdu. Ailesi “ 93 harbi” diye bilinen 1876-1878 Osmanlı-Rus harbi sıralarında Türkiye’ye göç ederek Balıkesir’in Kurtdere köyüne yerleşti. Köyde çobanlık yaparken köy düğünlerinde güreş tuttu. 1.92 boyunda 148 kilo ağırlığındaydı. 21 yaşında Çardak güreşlerinde Koca Yusuf’un karşısına çıktı, Koca Yusuf “ Çekin bu delikanlıyı karşımdan, ezdirmeyin onu bana. Bu delikanlı ileride çok büyük pehlivan olacak” dedi. Koca Yusuf’un övgüsünü aldı. 1899 yılında Avrupa’ya gitti.Calliment, Pitejenski, Dumas gibi ünlü güreşçileri yendi. Galibiyetler serisine Hintli Gulan, Macar Caya, Rus Barantanow ve Alman Müller’i de ekledi. 1911 yılında 32 gecede 43 müsabaka yaptı. Cihan Pehlivanı ilan edildi. 1939 yılında Balıkesir’de öldü.

PADİŞAHA KAFA TUTTU…

İstibdat dönemi (Sultan II.Abdülhamit’in Saltanat dönemi) Kurtdereli Mehmet pehlivan, Avrupa’ya gitmek için vapurda beklerken, Saraydan bir Mabeyinci gelip “ Zat-ı Şahanenin selamları var. Avrupa’da güreşirken taç ve tahtımın şerefini koruyarak güreşsin” der. Kurtdereli Mabeyinciye

Zat-ı şahanelerine söyle, “Zat-ı şahanelerinin olduğu kadar benim sırtımın da şerefi var!” der. Mabeyinci bu cevaba bir şey diyemez ve gider. Mabeyinci Kurtdereli’nin söylediklerini Padişaha aynen söylemiş olmalı ki, Avrupa’dan dönen pehlivanlara adet olduğu halde “hediyeler” ihsan edilirdi.Kurtderelinin dönüşünde Kurtdereli’ye hiçbir şey verilmemişti. Kurtdereli bu olayı anlattığı anılarına şöyle devam ediyor: “-Şu feleğin işine akıl sır ermiyor.Bana dünyanın en büyük adamı ,işte ömrümün son mükafatını verdi.Allah onu Türk Milletine bağışlasın. İşte size iki farklı dönem, iki farklı anlayış, iki farklı davranış, iki farklı yönetim şekli. O her iki dönemde de cüssesi gibi kişilik olarak da gerçek bir dev olduğunu gösteren Kurtdereli Mehmet pehlivan.

KURTDERELİ’NİN ÖDÜLLERİ…

Abdülhamit Han, Sultan Reşat’tan Gümüş Sanayi madalyaları ve Berat, Avrupa’dan döndükten sonra 1901 yılında ( 5 Aralık) Sultan II.Andülhamit tarafından bir, 5 Mart 1910’da da Sultan Mehmet Reşat tarafından iki Gümüş Sanayi Madalyası ile ödüllendirildi. Bunun yanı sıra Sultan Abdülhamit tarafından bir Berat verildi.

KİSPETİNİ KÂBE’YE GÖNDERDİ

Son güreşini 1911’de İstanbul’da yapan Kurtdereli pehlivanlık geleneğine göre KİSPETİNİ Balıkesirli Hacı Kara Mehmet vasıtasıyla Kabe’ye yollayarak er meydanlarından çekildi. Kurtdereli bu hareketi ile en son Osmanlı “Cihan Pehlivanı” olarak tarihe geçti. Şimdi sorma zaman: Böyle Kabe’ye KİSPETİNİ göndermiş kaç pehlivan var acaba?..

ATATÜRK KURTDERELİ’YE NEDEN YARDIM ETTİ?

Ankara’da At Yarışı alanda 11-13 Kasım 1931 bir Yağlı Güreş yılında, Himaye-i Etfal Cemiyeti (Çocuk Esirgeme Kurumu) tarafından Türk Pehlivanları arasında turnuvası düzenlenmişti. Atatürk ve TBMM Başkanı Kazım Özalp’ın sonuna kadar izledikleri güreşlerin Baş Hakemi Kurtdereli Mehmet, hakem ise Su Yolcu Mehmet’ti. Güreşler sırasında Anadolu Ajansı ve diğer 2 spor gazetesi muhabirleri Kurtdereli Mehmet Pehlivan’la röportaj yaptılar… Röportajı okuyan Atatürk “ Güreşirken bütün Türk milletini arkamda hisseder, ve onun şerefini korumak için her şeyi yapardım… Ve bütün Türk Milletinin kuvvetinin arkamdan dayandığını hissederdim” sözlerine karşılık duygulanan Atatürk, Kurtdereli’nin değerli kişiliğine ve üstün görüşlerini yansıtan bir mektup yazar: “ Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına düstur olarak kaydediyorum. Bununla senden ne kadar memnun olduğumu anlarsın. Çoluk-Çocuğun için sana bir armağan gönderiyorum. O bu mektubumla beraberdir. Pehlivan ömrünün tam sağlıklı uzun sürmesini dilerim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi hesabından aylığından faiziyle kesilmek üzere, İş Bankası’ndan alınmak üzere, Kurtdereli’ye gönderdiği çeki, Kurtdereli Bankaya götürür, parayı almak ister. Banka Kurtdereli’nin elinden çeki alıp parayı vermek istediğinde Kurtdereli “Olmaz o bana Atatürk’ün armağanı orada onun imzası var onu size veremem(!) diye diretir. İşte bugün adına 60.sı düzenlenen Kurtdereli Mehmet Pehlivan böyle bir güreş efsanesidir. Abdullah KARAGÖZ