Tavşantepe ile Çubuklu Bala güç denemesi yaptı

Amatör ligler eylül ayında başlayacak. Bu süreye kadar hazırlıklarını devam ettiren takımlar içerisinde, özellikle alt yapı takımlar sık sık dostluk maçları yapıyor. Bu yaz hayli harekeli geçiyor. Tavşantepespor Futbol Akademisi takımı da, hafta sonu kardeş kulüp Çubuklu Balaspor ile U14 hazırlık müsabakası yaptı. Tavşantepe sorumlusu Cihan Özkul “Seçkin hocamıza misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.