Amatör ligler eylül ayında başlayacak. Bu süreye kadar hazırlıklarını devam ettiren takımlar içerisinde, özellikle alt yapı takımlar sık sık dostluk maçları yapıyor. Bu yaz hayli harekeli geçiyor. Tavşantepespor Futbol Akademisi takımı da, hafta sonu kardeş kulüp Çubuklu Balaspor ile U14 hazırlık müsabakası yaptı. Tavşantepe sorumlusu Cihan Özkul “Seçkin hocamıza misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Bugün 11:17 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:18 TSİ
Tavşantepe ile Çubuklu Bala güç denemesi yaptı
Amatör ligler eylül ayında başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz