İzmit Belediyespor futbol takımları, Balıkesir Baltok Spor’un konuğu oldu. U15 ve U17 takımları ile güzel bir gezi yapan Mavi Yeşilliler, eğlenceli ve sporcuların gelişimi için çok önemli müsabakalar oynadı. Kulüp yönetimi, başta Balıkesir Spor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı’ya, alt yapı koordinatörü Eşref Hocaya, tüm alt yapı antrenörleri ve sporcularına, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.
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İzmit Belediyespor, Balıkesir Baltok’un misafiri oldu
İzmit Belediyespor futbol takımları, Balıkesir Baltok Spor’un konuğu oldu. U15 ve U17 takımları ile güzel bir gezi yapan Mavi Yeşilliler, eğlenceli ve sporcuların gelişimi için çok önemli müsabakalar oynadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz