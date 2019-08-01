İzmit Belediyespor, Balıkesir Baltok’un misafiri oldu

İzmit Belediyespor futbol takımları, Balıkesir Baltok Spor’un konuğu oldu. U15 ve U17 takımları ile güzel bir gezi yapan Mavi Yeşilliler, eğlenceli ve sporcuların gelişimi için çok önemli müsabakalar oynadı. Kulüp yönetimi, başta Balıkesir Spor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı’ya, alt yapı koordinatörü Eşref Hocaya, tüm alt yapı antrenörleri ve sporcularına, misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.