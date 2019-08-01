4 ilçede elektrikler kesilecek

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:
İşte SEDAŞ’ın resmi internet adresinden yayınlanan kesinti listesi:
İZMİT
03.08.2019 tarihinde saat 09:00 ile 12:00 arasında
28 MAH. , BEKİRDERE MAH.
03.08.2019 tarihinde saat 13:00 ile 16:00 arasında
ALİKAHYA MAH. , TAVŞANTEPE MAH. , YAHYAKAPTAN MAH. , YENİŞEHİR MAH. , ÖMERAĞA MAH. ,
KARAMÜRSEL
03.08.2019 tarihinde saat 09:00 ile 12:00 arasında
KIZDERBENT MAH. ,
KARTEPE
03.08.2019 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında
UZUNÇİFTLİK MAH. ,
KÖRFEZ
03.08.2019 tarihinde saat 10:00 ile 17:00 arasında
BARBAROS MAH. ,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz