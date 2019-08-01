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4 ilçede elektrikler kesilecek

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi.
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Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

İşte SEDAŞ’ın resmi internet adresinden yayınlanan kesinti listesi:

İZMİT

03.08.2019 tarihinde saat 09:00 ile 12:00 arasında

28 MAH. , BEKİRDERE MAH.

03.08.2019 tarihinde saat 13:00 ile 16:00 arasında

ALİKAHYA MAH. , TAVŞANTEPE MAH. , YAHYAKAPTAN MAH. , YENİŞEHİR MAH. , ÖMERAĞA MAH. ,

KARAMÜRSEL

03.08.2019 tarihinde saat 09:00 ile 12:00 arasında

KIZDERBENT MAH. ,

KARTEPE

03.08.2019 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında

UZUNÇİFTLİK MAH. ,

KÖRFEZ

03.08.2019 tarihinde saat 10:00 ile 17:00 arasında

BARBAROS MAH. ,

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