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Gölcük-Amed maçında gol sesi çıkmadı: 0-0

3. Lig 3. Grup’taki temsilcilerimizden Gölcükspor, sezon öncesi 3. hazırlık maçını 2. Lig takımlarından Amedspor ile oynadı.
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3. Lig 3. Grup’taki temsilcilerimizden Gölcükspor, sezon öncesi 3. hazırlık maçını 2. Lig takımlarından Amedspor ile oynadı. Maçta gol sesi çıkmazken, Kırmızı Siyahlılar üçüncü hazırlık maçında da fileleri havalandıramadı

İDEAL KADRO İLE ÇIKILDI

Kartepe Green Park Otel 5 No’lu sahada oynanan maça İlyas, Volkan, Erdem, Akın, Selim, Batuhan, İsmail, Emre, Sercan, Alihan ve Barış Şen ile başlayan Gölcükspor,  rakibi karşısında daha fazla pozisyona giren taraftı. Özellikle sağ kanatta Volkan ile etkili ortalar yapan Gölcük’te, Emre Yüksektepe orta saha hakimiyetini eline geçirdi. İsmail Yüksek, Batuhan ve Barış, Gölcük adına tehlikeli pozisyonlar buldu. Amed ekibi ise uzaktan çektiği şutlarla sonuca gitmek istedi.

GENÇLER UMUT VERDİ

Takımlar ilk yarı soyunma odasına 0-0 girdi. İkinci yarıda Amed ekibi tüm futbolcularını değiştirirken, Gölcükspor da takımı iyice gençleştirdi. Bu yarıda Gölcükspor’da Furkan ve Tunahan iyi işler yaparken, Tunahan’ın 1 şutu da direkte patladı. Henüz hazır olmadığı görülen Amedspor da zaman zaman tehlikeli olsa da takımlar bir türlü gol bulamadı ve mücadele başladığı gibi 0-0 sona erdi. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 11:24 TSİ - Spor

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