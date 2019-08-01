Ülkemizin en eski ve köklü kulüplerinden biri olan Kağıtspor, kulübe emeği geçenleri plaketle ödüllendirdi. Kağıt Spor Kulübü Yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanı Ali Yeşildal öncülüğünde bir araya geldi. Toplantıda başkan Yeşildal geçmiş dönemde yönetim kurulu üyeliği yapmış isimlere teşekkür ederek, plaket takdim etti ve kendilerinin tecrübelerinden kulüp olarak her zaman faydalanacaklarını ifade etti.
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Kağıtspor, kulübe emeği geçenleri unutmadı
Ülkemizin en eski ve köklü kulüplerinden biri olan Kağıtspor, kulübe emeği geçenleri plaketle ödüllendirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz