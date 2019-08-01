Kağıtspor, kulübe emeği geçenleri unutmadı

Ülkemizin en eski ve köklü kulüplerinden biri olan Kağıtspor, kulübe emeği geçenleri plaketle ödüllendirdi. Kağıt Spor Kulübü Yönetim kurulu üyeleri, kulüp başkanı Ali Yeşildal öncülüğünde bir araya geldi. Toplantıda başkan Yeşildal geçmiş dönemde yönetim kurulu üyeliği yapmış isimlere teşekkür ederek, plaket takdim etti ve kendilerinin tecrübelerinden kulüp olarak her zaman faydalanacaklarını ifade etti.