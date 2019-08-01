Abdullah Hün sitemle veda etti

Beşiktaşlı eski futbolcu, Yenidoğan Serdar’dan sonra geçen yılı Gebzespor’da geçiren antrenör Abdullah Hün, Menekşe’ye de veda etti.

Abdullah Hün teşekkürlerini iletirken şu veda mesajını yayınladı:

Bir sene boyunca acısıyla tatlısıyla elimizden geldiğinden daha fazlasını yaparak, her gün 100 kilometre gidip gelerek, sadece eğitim aşkıyla ülkemizin geleceğine ufacık da katkımız olsun diye, Gebzesporuma hizmet ettim. Bir sene sonunda gördüm ki, bu emek, alınteri kimsenin umurunda değil. Bu süreçte Gebzespor alt yapı akademisindeki tüm ekibe, özellikle birlikte hem içerde hem deplasmanda mesai harcadığım Orhan Ken hocama, bize bir baba gibi yaklaşan Yakup Yıldırım hocama, neşesiyle çalışma gayretiyle kendini işine adayan Levent Hoca’ya, koordinatör Mücahit Sak hocamıza, az da olsa birlikte çalıştığımız tecrübelerinden yararlandığımız Esref Doğmenç ve bu camiaya gelirken yardımlarını esirgemeyen Özgür hocama, futbol okulundaki Barış hoca, Serkan hoca ve bu süreçte birlikte çalıştığım evlatlarıma çok teşekkür ederim. Formasını giydiğim ve alt yapıda antrenörlüğünü yaptığım Gebzesporumun bundan sonraki süreçte hak ettiği yerlerde olması tek temennim. Gebzespor’daki görevim,i bugünden itibaren, kendi isteğimle bıraktım. Allah’a emanet olun. Saygılar!..