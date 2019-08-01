Körfez Belen ile Erikli mahallesindeki arasındaki ağaçlandırma çalışmaları sırasında açılan kanal, yağmur suları ile doldu. Kanala su içmeye inen inek çamura saplandı. İneği çamurdan çıkaramayan vatandaşlar itfaiyeyi haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ineğin boynuna halatı bağlayarak iş makinesi ile çekerek hayvanı kanaldan çıkardı. Herhangi bir yarası olmayan inek sahibi tarafından götürüldü.
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Çamura saplanan inek kurtarıldı
Körfez'de suyla dolan kanalda çamura saplanan inek itfaiye ekibince kurtarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz