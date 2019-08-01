Çamura saplanan inek kurtarıldı

Körfez Belen ile Erikli mahallesindeki arasındaki ağaçlandırma çalışmaları sırasında açılan kanal, yağmur suları ile doldu. Kanala su içmeye inen inek çamura saplandı. İneği çamurdan çıkaramayan vatandaşlar itfaiyeyi haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi ineğin boynuna halatı bağlayarak iş makinesi ile çekerek hayvanı kanaldan çıkardı. Herhangi bir yarası olmayan inek sahibi tarafından götürüldü.