İzmit 28 Haziran Mahallesi Şirin Sokak’ta oturan Ayşe Özcan, dün akşam evinde dengesini kaybederek yere düştü. Ayşe Özcan başını yere çarpınca yakınları 112 Acile haber verdi. Eve gelen sağlık ekibi, beyin kanaması geçiren Ayşe Özcan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 3 çocuk annesi olan Özcan’ın cenazesi bugün İzmit Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
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Evde düşerek yaşamını yitirdi
İzmit'te, Ayşe Özcan (76) evinde düşerek başını çarptı. Beyin kanaması geçiren Özcan hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz