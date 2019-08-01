Kendi Başkanlığı döneminde inşa edilen Yuvacık Spor Tesisleri’ni ziyaret eden ve kendi de Yuvacıklı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kulübü ziyaret ederek başarı temennisinde bulundu. Geçtiğimiz sezon 1.Küme’de şampiyon olarak direkt Süper Amatör Futbol Ligi’ne yükselen Yuvacıkspor, yeni tesislerinin de açılışını görkemli bir törenle yapmıştı. Yeni sezonda yeni tesislerinde hazırlanan Siyah Beyazlı ekibe moral verdi. Kulübün başkanı ve eski başkanın kuzeni olan Abdülkadir Karaosmanoğlu, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yöneticiler ve teknik heyet de ziyaret sırasında hazır bulundu.
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Karaosmanoğlu’ndan Yuvacıkspor’a tam destek
Kendi Başkanlığı döneminde inşa edilen Yuvacık Spor Tesisleri’ni ziyaret eden ve kendi de Yuvacıklı olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, kulübü ziyaret ederek başarı temennisinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz