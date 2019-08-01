Bağçeşme’de Kocaelispor nostaljisi!..

Bağçeşme Spor eski başkanı merhum Ali Osman Topal’ın adının verildiği Bağçeşme Stadı, bir an olsun boş kalmıyor. Okulların tatile girmesiyle beraber iyice yükünü alan tesiste, gün geçmiyor ki bir turnuva düzenlenmesin. Kocaelispor ve Türk futbolunun efsane ismi Kaan Dobra (Roman Marius Dabrowski) yönetiminde önemli işlere imza atan Bağçeşmespor kulübü, bol bol konuk ağırlıyor. Engin Öztonga futbol okulu öğrencileriyle, Bağçeşmespor alt yapısı özel günü-birlik turnuvada ter döktü. Bu arada turnuva, eski Kocaelispor efsanelerini bir araya getirdi. Değişik dönemlerde kaptanlık yapmış olan Haydar Koç, Kaan Dobra, Kadir Şirin ve Engin Öztonga bir araya gelirken, tabii ki konu Kocaelispor’da odaklandı. Öztonga “Bağçeşme’de, Kocaelispor alt yapısında şampiyonluk yaşadığımız Kadir Şirin hocam ve Bağçeşmespor ile harika bir turnuva yaptık. Kaan Dobra hocam ve ekibine, misafirimiz Kadir hocam ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Her şey çocuklar için” dedi.