Hazim Özdemir’e yine önemli görev verildi

Çayırova İlçesi Karate Antrenörü ve ülkemiz Uluslar Arası Dünya ve Avrupa A klasman Karate hakemi Hazim Özdemir, 15 Ülkenin oluşturduğu Uluslar Arası Hazar ve Karadeniz Ülkeleri Karate Federasyonu Hakem Komisyonu’na seçildi. Rusya, İran, Azerbaycan, Ukrayna, Romanya, Gürcistan ve Türkiye gibi karate branşında Dünya markası olan 15 ülkenin oluşturduğu komisyona seçilen Hazim Özdemir, Çayırova ilçesinde yaptığı başarılı antrenörlük çalışmalarıyla da başarıdan başarıya koşturduğu sporcularını ihmal etmeden, hakemlik kariyerinde de başarılı yürüyüşünü uluslar arası komisyonda görev alarak perçinledi.