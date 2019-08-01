Çayırova İlçesi Karate Antrenörü ve ülkemiz Uluslar Arası Dünya ve Avrupa A klasman Karate hakemi Hazim Özdemir, 15 Ülkenin oluşturduğu Uluslar Arası Hazar ve Karadeniz Ülkeleri Karate Federasyonu Hakem Komisyonu’na seçildi. Rusya, İran, Azerbaycan, Ukrayna, Romanya, Gürcistan ve Türkiye gibi karate branşında Dünya markası olan 15 ülkenin oluşturduğu komisyona seçilen Hazim Özdemir, Çayırova ilçesinde yaptığı başarılı antrenörlük çalışmalarıyla da başarıdan başarıya koşturduğu sporcularını ihmal etmeden, hakemlik kariyerinde de başarılı yürüyüşünü uluslar arası komisyonda görev alarak perçinledi.
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Hazim Özdemir’e yine önemli görev verildi
Çayırova İlçesi Karate Antrenörü ve ülkemiz Uluslar Arası Dünya ve Avrupa A klasman Karate hakemi Hazim Özdemir, 15 Ülkenin oluşturduğu Uluslar Arası Hazar ve Karadeniz Ülkeleri Karate Federasyonu Hakem Komisyonu’na seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz