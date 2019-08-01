İzmit GB’li gençler durmadan çalışıyor

Şampiyonluklara abone olan ve kentimizin en önemli alt yapı kulüplerin arasında ilk sıralarda yer alan İzmit Gençlerbirliği’nin ‘Yengeçleri’, cehennem Sıçaklarına aldırmadan çalışıyor. U16 Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Kartepe Derbent’te kampa girerek, hazırlıklarını sürdürdü. Sporcularla yakından ilgilenen Mehmet Akif Karaman ve Mahir Gürsucu, öğrencilerinin bir dediğini iki etmiyor.