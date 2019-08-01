Şampiyonluklara abone olan ve kentimizin en önemli alt yapı kulüplerin arasında ilk sıralarda yer alan İzmit Gençlerbirliği’nin ‘Yengeçleri’, cehennem Sıçaklarına aldırmadan çalışıyor. U16 Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Kartepe Derbent’te kampa girerek, hazırlıklarını sürdürdü. Sporcularla yakından ilgilenen Mehmet Akif Karaman ve Mahir Gürsucu, öğrencilerinin bir dediğini iki etmiyor.
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İzmit GB’li gençler durmadan çalışıyor
Şampiyonluklara abone olan ve kentimizin en önemli alt yapı kulüplerin arasında ilk sıralarda yer alan İzmit Gençlerbirliği’nin ‘Yengeçleri’, cehennem Sıçaklarına aldırmadan çalışıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz