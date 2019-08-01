Gölcük’te judo eğitimleri sürüyor

Ücretsiz yaz Spor Okulları kapsamında alışmalarına devam eden Gölcük Judo Kursu, ilgi görüyor. Anavatanı Güney Kore olan bu sporda, kentimizde de dünya ve Avrupa şampiyonları çıkması, küçüklerin de ilgisinin bu branşa yönelmesine neden oluyor. Uzman eğitmenler önderliğinde temel bilgileri alan judokalar, geleceğe hazırlanıyor.