Ücretsiz yaz Spor Okulları kapsamında alışmalarına devam eden Gölcük Judo Kursu, ilgi görüyor. Anavatanı Güney Kore olan bu sporda, kentimizde de dünya ve Avrupa şampiyonları çıkması, küçüklerin de ilgisinin bu branşa yönelmesine neden oluyor. Uzman eğitmenler önderliğinde temel bilgileri alan judokalar, geleceğe hazırlanıyor.
Bugün 11:45 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:46 TSİ
Gölcük’te judo eğitimleri sürüyor
Ücretsiz yaz Spor Okulları kapsamında alışmalarına devam eden Gölcük Judo Kursu, ilgi görüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz