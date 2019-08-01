Son iki yıl içerisinde, alt yapıda önemli başarılara imza atan ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdüren Yenidoğan Serdarspor, yeni sezon öncesinde de gençlerine ve miniklerine özel eğitim veriyor. Bordo Beyazlı ekibin kendi tesislerinde devam eden çalışmalar nedeniyle, sahna bir an olsun boş kalmıyor.
Bugün 11:45 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:47 TSİ
Yenidoğan Serdar’dan alt yapıya tam destek
Son iki yıl içerisinde, alt yapıda önemli başarılara imza atan ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdüren Yenidoğan Serdarspor, yeni sezon öncesinde de gençlerine ve miniklerine özel eğitim veriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz