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Yenidoğan Serdar’dan alt yapıya tam destek

Son iki yıl içerisinde, alt yapıda önemli başarılara imza atan ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdüren Yenidoğan Serdarspor, yeni sezon öncesinde de gençlerine ve miniklerine özel eğitim veriyor.
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Son iki yıl içerisinde, alt yapıda önemli başarılara imza atan ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdüren Yenidoğan Serdarspor, yeni sezon öncesinde de gençlerine ve miniklerine özel eğitim veriyor. Bordo Beyazlı ekibin kendi tesislerinde devam eden çalışmalar nedeniyle, sahna bir an olsun boş kalmıyor.

Bugün 11:45 TSİ - Spor

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