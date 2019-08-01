Gebze’nin protokol turları

Gebzespor dün hareketli bir güne uyandı. Hüseyin Deniz başkanlığındaki BAL ekibi, hedefini şampiyonluk olarak belirlerken, önemli transferler gerçekleştirdi. Mor-beyazlı kulüp, dün il protokol tarafından ziyaret edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan’ın da aralarında bulunduğu protokol heyeti, Gebzespor Başkanı Hüseyin Deniz ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.