Menekşe’ye niyet Darıca’ya kısmet

Transferde hız kesmeyen 3.Lig 3.Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği A.Ş., Diyarbekirspor’dan kaleci Ali Alper Doğan ile anlaşma sağladı. Sarı-Yeşilli ekibin teknik direktörü Özgür Vurur, geçtiğimiz sezon Ali’yi Gebzespor’a istemiş, ancak 25 yaşındaki eldivenin transferi gerçekleşmemişti. Sivasspor ile sözleşmesini feshederek Diyarbekirspor’a giden ve burada 12 maçta yeşil-kırmızılı ekibin kalesini koruyan Ali Alper Doğan, başkan Arif Gülen’in de bulunduğu törende 2 yıllık sözleşmeye imza attı.