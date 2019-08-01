Transferde hız kesmeyen 3.Lig 3.Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği A.Ş., Diyarbekirspor’dan kaleci Ali Alper Doğan ile anlaşma sağladı. Sarı-Yeşilli ekibin teknik direktörü Özgür Vurur, geçtiğimiz sezon Ali’yi Gebzespor’a istemiş, ancak 25 yaşındaki eldivenin transferi gerçekleşmemişti. Sivasspor ile sözleşmesini feshederek Diyarbekirspor’a giden ve burada 12 maçta yeşil-kırmızılı ekibin kalesini koruyan Ali Alper Doğan, başkan Arif Gülen’in de bulunduğu törende 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
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Menekşe’ye niyet Darıca’ya kısmet
Transferde hız kesmeyen 3.Lig 3.Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği A.Ş., Diyarbekirspor’dan kaleci Ali Alper Doğan ile anlaşma sağladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz