Tufan’dan transfer çalımı

3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği A.Ş., bir süre önce anlaştığı ve sembolik imza töreniyle transferini duyurduğu Tufan Deniz Gelen’i rakiplerinden Kelkit Belediye Hürriyetspor’a kaptırdı. Geçtiğimiz sezonu Bergama ve Büyükçekmece Tepecik’te geçiren tecrübeli orta saha, 18 Temmuz’da Darıca’ya gelmiş ve başkan Arif Gülen ile yaptığı görüşme sonucunda Darıca Gençlerbirliği’ne ‘evet’ demişti. Gülen’in ofisinde sembolik olarak imza atan Tufan, sözünden dönerek temsilcimizin yeni sezondaki rakiplerinden Kelkit Belediye Hürriyetspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.