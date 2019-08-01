3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği A.Ş., bir süre önce anlaştığı ve sembolik imza töreniyle transferini duyurduğu Tufan Deniz Gelen’i rakiplerinden Kelkit Belediye Hürriyetspor’a kaptırdı. Geçtiğimiz sezonu Bergama ve Büyükçekmece Tepecik’te geçiren tecrübeli orta saha, 18 Temmuz’da Darıca’ya gelmiş ve başkan Arif Gülen ile yaptığı görüşme sonucunda Darıca Gençlerbirliği’ne ‘evet’ demişti. Gülen’in ofisinde sembolik olarak imza atan Tufan, sözünden dönerek temsilcimizin yeni sezondaki rakiplerinden Kelkit Belediye Hürriyetspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
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Tufan’dan transfer çalımı
3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği A.Ş., bir süre önce anlaştığı ve sembolik imza töreniyle transferini duyurduğu Tufan Deniz Gelen’i rakiplerinden Kelkit Belediye Hürriyetspor’a kaptırdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz