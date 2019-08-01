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Çocuk, çocuğu öldürdü!

Diyarbakır'da, kimliği belirlenemeyen kız çocuğunun, sokakta boğazından bıçakladığı Cihan Gider (11) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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Diyarbakır'da, dün akşam üzeri Huzurevleri Mahallesi'nde, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz bir kız çocuğu, elindeki bıçakla 11 yaşındaki Cihan Gider'e saldırdı. Neden saldırdığı belirlenemeyen kız çocuğu, koşarak ortadan kaybolurken, boğazına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Cihan Gider, yakındaki internet kafeye girip yardım istedi. Boğazına aldığı bıçak darbesinin ardından yere düşen Cihan Gider, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Cihan, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Cihan Gider'in cansız bedeni otopsi içn morga konulurken, kaçan kızın kimliğinin belirlenmesi ve bulunması için çalışma başlatıldı. Görgü tanıklarının, kızın 9-10 yaşlarında olduğunu söylediği öğrenldi.

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Yorumlar

(4)
02

Yildirim - KOZANIN YORUMUNUN AYNISI

Yanıtla . 0Beğen 01 Ağustos 12:51
04

İzmitli - @Yildirim 02 nolu yoruma cevabı: Sana da aynı yorumu gönderiyorum. İnsan hayatı önemsizniş sizin için bunu çok iyi anladık.

Yanıtla . 0Beğen 01 Ağustos 13:41
01

Kozan - Lütfen ilimizle ilgili haberler okumak istiyorum ,bu yüzden sizi takip ediyorum.

Yanıtla . 4Beğen 01 Ağustos 12:13
03

İzmitli - @Kozan 01 nolu yoruma cevabı: Komşunda ne oluyorsa aynısını ilinde pardon evinde bekle sabırsız insan. Diyarbakır komşu değil. Mecazi anlamda yazdığımı belirteyim birileri çemkirmesin.

Yanıtla . 0Beğen 01 Ağustos 13:40
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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