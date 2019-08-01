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İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gazi Lisesi’ne taşınıyor

Kocaeli Valiliği, İzmit’in en eski okullarından olan Gazi Anadolu Lisesi için nihai kararı verdi. Kozluk Mahallesi Sümer Sokak SEKA Camii yanında hizmet veren İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilerleyen günlerde Gazi Anadolu Lisesi’ne taşınacak.
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İzmit Serdar Mahallesi’nde Eski Kuruçeşme Cezaevi alanına 2016 yılında yapımına başlanan, içerisinde 3 okul, 64 derslik, bir spor salonu bulunan ve yapımı 15 milyon TL olan Nuh Çimento Eğitim Kampüsü tamamlanmış, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısına yetişmişti. İzmit Lisesi ve Yavuz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nin bin 612 öğrencisi yeni okulla taşınmıştı.  598 öğrenci, 45 öğretmen, 23 şubesi bulunan Gazi Anadolu Lisesi ise 2019-2010 eğitim öğretim yılında kampüse taşınacaktı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OLACAK

Boş kalacak olan Gazi Anadolu Lisesi okul bahçesi otopark olmuştu. Öğrencilerin taşınması sonrasında okulun hangi hizmet için kullanacağı merak ediliyordu. Kocaeli Valiliği son noktayı koydu. İzmit merkezde bulunan Gazi Anadolu Lisesi binası İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olacak. İzmit İlçe Milli Eğitim müdürlüğü Kozluk Mahallesi Sümer Sokak SEKA Camii yanında hizmet veriyordu. Böylelikle kurum merkezde hizmet verecek. Selin BECER

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Yorumlar

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Ersoy Kandemir - Kocaeli milletvekillerine sesleniyorum bu binanın ilçe milli eğitim müdürlüğü olması son derece yanlış bir karardır,il milli eğitim müdürlüğünden 25 kat büyük ilçe milli eğitim müdürlüğü olmaz,bu bina İzmit Kaymakamlığı olabilecek büyüklük ve kapasiteye sahiptir,şehir merkezinde herkesin ulaşması yakın,ayrıca şehir içi esnafınıda canlandıracak bir arındır,değerlendirilebilirse İzmit adına çok başarılı olacağına inanıyorum!

Yanıtla . 1Beğen 01 Ağustos 12:21

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