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Gölcük Aile Konak’ta toplu sünnet heyecanı

Gölcük Aile Konak Hastanesi ve Gölcük Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleşen toplu sünnet organizasyonunda  ihtiyaç sahibi yüze yakın çocuk erkekliğe adım attı.
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Gölcük’te hizmet veren Aile Konak Hastanesi, hizmete açıldığı günden bu yana gerek hekim kadrosu gerek sosyal sorumluluklarıyla hizmet kalitesini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Gölcük Belediyesi ve Aile Konak işbirliğiyle düzenlenen ve her yıl geleneksel hale gelen “Toplu Sünnet” organizasyonunun beşincisi bu yılda keyifle gerçekleşti. 

HASTANE EKİBİ

Aile Konak Hastanesi yönetim kurulu başkanı  Dr. Şahin Talus’un bizzat katıldığı sünnet organizasyonunda tüm hastane ekibi görev aldı. Organizasyonda konuşan Dr. Şahin Talus, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi çocuklarımızın sünnet organizasyonunu gönüllü olarak üstlendik, toplu sünnet organizasyonuna Aile Tıp Merkezimizin kuruluşundan bu yana on yılı aşkın süredir ev sahipliği yapmaktan gururluyuz, tüm çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

Bugün 12:23 TSİ - Sağlık

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