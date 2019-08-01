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Derinceli hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara yolculuğa çıkan Derinceli hacı adayları dualarla uğurlandı. Kent Meydanı’nda düzenlenen programa katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de hacı adaylarının heyecanına ortak oldu.
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Derince’den kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirecek olan hacı adayları için Kent Meydanı’nda bir uğurlama programı düzenlendi. Törene katılan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de hacı adaylarının ve ailelerinin heyecanına ortak oldu. Kocaeli İl Müftülüğü Şube Müdürü Ahmet Hamdi Kumaş’ın kafile başkanlığında kutsal topraklara gidecek olan 8. Kafile 1. Grup hacı adayları için düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, dualar edildi.

AYGÜN’DEN MESAJLAR

Derince’den 44 hacı adayının kutsal topraklara uğurlandığı programda bir konuşma yapan Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Yapacak olduğunuz ibadetlerin ve duaların başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbim bu kutlu yolculuğunuzu ve ibadetlerinizi kabul eylesin inşallah” dedi. Müftülük yetkililerinin hac ibadeti ile ilgilendirmede bulundukları uğurlama programı okunan dualar ve hacı adayların aileleriyle vedalaşmasının ardından noktalandı.

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