Çiftçi: Rabbim kabul ve makbul eylesin

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hac farizasını yerine getirmek üzere Çayırova'dan kutsal hac yolculuğuna hareket eden hacı adaylarını uğurladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 yılı Hac organizasyonunda Hac farizasını yerine getirmek üzere Çayırova'dan kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları, Çayırova merkez cami önünden yakınları tarafından uğurlandı.

“YOLLARI AÇIK OLSUN”

Hacı adayları ile görüşen ve onları dualarla uğurlayan Başkan Çiftçi, “Hacı adaylarımızın Hac farizalarını yerine getirip sağlık ve huzur içinde dönmelerini Rabbül Âleminden niyaz ediyorum. Cenabı Allah, yüreği hacı olmak için atan tüm Müslümanlara hacı olmayı nasip etsin,Rabbim ibadetlerini kabul etsin, hayırlısı ile gidip gelmeyi nasip eylesin. Yolları açık olsun” dedi.