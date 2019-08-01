AKP’li Resul Ersöz kızını evlendirdi

AKP Kandıra İlçe yöneticisi Resul Ersöz ile Fatma Ersöz çiftinin güzel kızları Şulenur, Kadriye-Ünal Uçar çiftinin Kandıra Belediyesi’nde çalışan oğulları Anıl ile dünya evine girdi. Namazgâh Kültür Merkezi’nde gerçekleşen düğün töreninde mutluluğa ‘evet’ diyen genç çifti, her iki ailenin akraba ve dostları da yalnız bırakmadı.

NİKÂHI TURAN KIYDI

Mutlulukları gözlerinden okunan genç çiftin nikâhını Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan kıydı. Nikâhın ardından şahitlerin ve davetlilerin huzurunda genç çifte mutluluklar dileyen Başkan Turan, evlilik cüzdanını geline takdim ederek, “Rabbim yüzünüzdeki tebessümü hiç eksik etmesin inşallah” dedi. En mutlu günlerini yaşayan ve konuklar tarafından takı yağmuruna tutulan genç çift, kendilerini yalnız bırakmayan tüm sevenlerine teşekkür etti.