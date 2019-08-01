CHP’li kadınlar Ormanya’da

Göreve geleli bir ay olmasına rağmen ikinci gezisini Ormanya'ya düzenleyen Naciye Seçilmiş, gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. CHP'li kadınlar arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek; örgütsel bağı kuvvetlendirmek, ilçe teşkilatında güzel hizmetlere hep birlikte imza atmak amacıyla kadınları sık sık bir araya getiren organizasyonlar düzenleyen Neciye Seçilmiş'in Ormanya gezisine İl Başkanı Songül Kaya da katıldı.

BİRLİR VE BERABERLİK

Katılımın bir hayli yüksek olduğu gezi etkinliği günün sabah erken saatlerinden, akşamın ilerleyen saatine kadar devam etti. Başkan Naciye Seçilmiş, geziye katılanlarla yakından ilgilendi, birlik ve beraberliğin pekişmesine önem verdi. Seçilimiş, kendi aralarında birliği sağlamak, örgütsel duyguyu geliştirmek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, bundan sonra da bu ve buna benzer faaliyetleri gerçekleştireceklerini ifade etti.