Darıca'nın tanınmış esnaflarından Kuaför Erol Bulut, geçirdiği beyin kanaması neticesinde Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Özer Yıldız ve yönetim kurulu önceki gün Bulut'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yıldız, “Erol Bey’e Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşmuş olur" dedi.
Bugün 12:26 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 12:27 TSİ
Bulut’a geçmiş olsun ziyareti
Darıca'nın tanınmış esnaflarından Kuaför Erol Bulut, geçirdiği beyin kanaması neticesinde Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz