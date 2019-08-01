Bulut’a geçmiş olsun ziyareti

Darıca'nın tanınmış esnaflarından Kuaför Erol Bulut, geçirdiği beyin kanaması neticesinde Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İYİ Parti Darıca İlçe Başkanı Özer Yıldız ve yönetim kurulu önceki gün Bulut'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Yıldız, “Erol Bey’e Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşmuş olur" dedi.