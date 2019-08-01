KOBİDOS İznik’e gitti

2013 yılında kurulan Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (KOBİDOS) bisiklet sporları ve uzak doğu sporlarının bir arada faaliyet gösteren ülkemizin tek derneği olma özelliği taşıyor. Kentimizin önemli spor kulüpleri arasında yer alan KOBİDOS bisiklet, triatlon, dağcılık ve karate-do branşlarında faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

KAMP YAPILACAK

KOBİSDOS üyeleri yaz etkinleri kapsamında 03 Ağustos Cumartesi günü saat 08.00’de Kartepe’de bulunan dernek binasında yola çıkacaklar. Adapazarı-Mekece-İznik güzergahı ile KOBİDOS üyeleri 120 km pedal çevirecekler. 25 kişinin yer alacağı kafile İznik’te bir gün kamp yaparak 04 Ağustos Pazar günü geri dönecekler.

DOĞA İLE İNSAN

KOBİDOS Başkanı Ali Osman Kanyılmaz “Derneğimiz kurulmasından bu yana doğa ile insanı bir araya getirmektedir. Yaz ayı etkinlikleri çerçevesinde İznik’te kamp yapacağız. 120 km pedal çevireceğiz. Dernek olarak bu tür faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.