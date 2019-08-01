Binlerce insanı ağırlıyor tuvalet yok!

Kent sorunlarıyla yakından ilgilenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Engin Taşdemir dün İzmit Cumhuriyet Mahallesi’ndeydi. Plajyolu mevkiinde incelemelerde bulunan Taşdemir bölge sakinleriyle bir araya gelerek dertlerini dinledi. Sahilde olta balıkçıları ve hafta sonu piknikçiler için imkanların kısıtlı olduğunu ifade eden Taşdemir şöyle konuştu; “Bu bölgede binlerce yurttaş yaşıyor. Hafta sonu bölgenin nüfusu 2’ye, 3’e katlanıyor. Hem piknikçiler hem de olta balıkçıları için bölge oldukça önemli ancak sahilde tek bir tuvalet yok. Tuvalete gitmek isteyen vatandaşlar uzun süre yürümek zorunda.

CEMAAT İÇİN KÖPRÜ

Bir de olta balıkçıları için bir iskele talebi var. Bu talep oldukça makul. Sekapark’taki iskeleler gibi oval bir iskele bölgeye inşa edilebilir. Bölgedeki bir diğer sıkıntı ise Şirinevler Camii ile ilgili. Cami cemaati tren yolu ile bölünmüş durumda. Tren yolunun üzerinden basit bir yaya köprüsü yerine büyük bir araç köprüsü geçiyor. Bu köprü de yolu bir hayli uzatıyor. Cemaat yayalar için yeni bir köprü, yeni bir köprü inşa edilemezse mevcut araç köprüsüne merdiven ve asansör ile ek ulaşım talep ediyor. Söz konusu cemaatin büyük bölümü yaşlı yurttaşlardan oluşuyor. Talepleri gayet makul. Bugüne kadar kimi siyasi sebeplerle Plajyolu mevkii görmezden gelinmiş olabilir. Mevcut yönetimin eskilerle aynı hataya düşmeyeceğini, Plajyolu’nun sesine kulak vereceğini umuyorum.”