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Kandıra’nın çocuklarından ÖZLENEN TABLO!..

Bu sezon 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Kandıra Gençlerbirliği Belediyespor’da, yeni yönetim basın mensuplarıyla bir araya geldi.
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Bu sezon 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde mücadele edecek olan Kandıra Gençlerbirliği Belediyespor’da, yeni yönetim basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kulübün yöneticilerinden Erkan İşler’in sahibi olduğu Gökhan Otel’de gerçekleşen buluşmaya, Kandıra Belediyesi Eski Başkanvekili ve kulübün yöneticilerinden Murat Batmaz, Yeni Kandıraspor Kulübü Başkanı Hüseyin Akın, Kandıra GB. Teknik Sorumlusu Ayhan Oyan, Yeni Kandıraspor Teknik Sorumlusu Tansu Okan ve kulübün yeni yönetimi yer aldı.

İLÇENİN EN GÜÇLÜ TEMSİLCİSİ

Kandıra Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Ramazan Daş, Yeni Kandıra Kulübü’nün de katkısı ile Kandıra’da tek yumruk olacaklarını ve Kandıra’nın çocuklarıyla başarıyı yakalamak istediklerini belirtti. Yeni Kandıraspor Kulübü Başkanı Hüseyin Akın da “Birlikte başaracağız” diyerek Kandıra’nın en iyi şekilde temsil edilmesi için kulübün özellikle alt yapısını destekleyeceklerini, üst yapıya da katkı sunacaklarını belirtti. N Erdem ÖVÜÇ

Bugün 13:21 TSİ - Spor

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