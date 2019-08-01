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İlimtepe Kullar sezonu 47 futbolcu ile açtı!..

Bu sezon tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de mücadele edecek olan İlimtepe Kullar, sezonu 47 futbolcu ile açtı.
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Yeni sezona tesislerinde yaptığı antrenmanla başlayan İlimtepe Kullar Spor Kulübü’nün ilk çalışması, hayli kalabalıktı. Alt yapıdan 12 Kullarlı futbolcunun da yer aldığı ilk antrenmanda tam 47 futbolcu ter döktü. Teknik direktör Murat Son’un çalıştırdığı kulübün başkanlığını yapan Fahri Altıntaş, yeni sezonun tüm takımlara hayırlar getirmesini diledi.

HÜSEYİN İNCEHASAN İLE ANLAŞILDI

İyi bir kadro kurduklarının altını çizen Altıntaş, Kullar’da başarının, aile olmaktan kaynaklandığını ifade etti ve yeni sezonda da bu duygudan asla çıkmayacaklarını belirtti. Kulübün genel koordinatörlüğünü yapan Metin Özkan, İlimtepe Kullar organizasyonunun başarıya ulaşacağını ifade ederken, Murat Son çok koşan ve dinamik bir takım kurarak keyif veren bir futbol oynatmak istediklerini söyledi. Kocaelispor ve Körfez Spor Kulübü’nde uzun yıllar malzemecilik yapan Hüseyin İncehasan da, İlimtepe Kullar ile anlaştığı için çok mutlu olduğunu ifade etti. 

GÖKALP DE İZLEDİ

Kırmızı Siyahlılar 10 gün boyunca tesislerinde çalışacak ve ardından bayram iznine çıkacak. Bayram tatilinin ardından antrenmanlara kaldığı yerden devam edecek olan ekip, ilk etapta bol bol nefes açacak, ikinci etapta ise hazırlık maçları ile gücünü görmüş olacak. Bu arada İlimtepe Kullar, görmek istediği futbolcuları daha yakından izlemek adına da kısa süre içinde hazırlık maçları oynayacak. Öte yandan ilk antrenmanı, Belediye Derince ile yolları ayrılan Gökalp Çakan da izledi. Gökalp ile Başkan Fahri Altıntaş arasındaki ilk görüşmenin olumlu seyrettiği belirtildi. Ali KÖKSAL

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