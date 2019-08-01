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Real Madrid’in hocası Darıca ile sözleşme imzaladı

Darıca Gençlerbirliği A.Ş.’nin yıldız adayı futbolcuları bulmak için hayata geçirdiği ‘O futbolcu sensin’ projesi kapsamında Darıca’ya gelen Dünyaca ünlü futbol adamları, Kiko Lopez Martinez, Gianfranco Guazzoli, Eric Obidike, proje kapsamındaki final maçını izlediler. Karşılaşma sonrasında ise kulüp tesislerinde basın toplantısı yapıldı.
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DEDİĞİNİ YAPTI, LOPEZ GELDİ

Darıca G.B. A.Ş. Kulüp Başkanı Arif Gülen bir süre önce yaptığı basın toplantısında, İspanyol devi Real Madrid altyapısında uzun yıllar görev alan ve birçok Dünya yıldızının yetişmesine katkı sunan Kiko Lopez’i Darıca’ya getireceklerini söylemişti. Gülen’in açıklamasının üzerinden çok geçmeden Kiko Lopez, sarı-yeşilli camiaya dahil oldu. İspanyol futbol kültürünü Dünya’ya yaymak gibi bir hedefi olan Lopez, Türkiye’de de bu projenin Darıca Gençlerbirliği ile hayat bulması için çaba harcayacak. Darıca Gençlerbirliği’ni burada bulanan dostluklarından dolayı tercih ettiğini belirten Lopez, profesyonel bir anlaşmadan ziyade, bir fikir birliği içinde çalışma kararı aldıklarının altını çizerek, Darıca Gençlerbirliği tesislerini ve Darıca’yı çok beğendiğini, burada çok önemli çalışmalar yapacaklarını söyledi.

BU BİR PROJE ORTAKLIĞI

Söz verdikleri gibi İspanyol spor adamını Darıca’ya getirmiş oldukları için çok mutlu olduklarını dile getiren Başkan Arif Gülen, “Kiko Lopez gibi bir teknik adam ile anlaşmak kulübümüz ve şahsım adına büyük bir onurdur. Bugün Kiko Lopez gibi bir ismi Darıca GB alt yapısında çalıştırmak çok ciddi bütçeler gerektirir. Ancak, biz dostlarımız ve dostluklarımız sayesinde sayın Lopez ile bir proje ortaklığı oluşturduk. Bir takım hedefler belirledik ve bu hedeflere birlikte yürüyeceğiz. İspanyol futbolunun olumlu yönlerini Türkiye’ye taşıyıp, tespit ettiğimiz yetenekli gençlerimizi bu futbol kültürü ile harmanlayıp, başarılarına katkı sunacağız. Bu çalışmaların meyvelerini önümüzdeki yıllarda toplamaya başlayacağız” dedi.

O FUTBOLCU SENSİN HEDEFİNE ULAŞTI

Başkan Gülen, “Kiko Lopez ile Darıca GB’nin yapacağı çalışmaların detaylarını önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz” derken, ‘O futbolcu sensin’ projesi içinde şunları söyledi; “Bu bizim aslında Türkiye’de yaygınlaştırmak istediğimiz bir çalışma. İlkini hayata geçirirken, lansman ve Türkiye’nin birçok noktasına ulaşma açısından hedeflerimize ulaşamadık. Yönetici arkadaşlarımızın kişisel sayfalarından paylaşımları ve birkaç yerel basının desteği ile bu büyük projenin ilkini başlattık. Bugün burada 3 ülkeden spor adamı var. Biz normalde 12 ülkeden spor adamlarını davet edip, gençlerimizi takip edecektik. Önümüzdeki yıllarda belki de bu projeyi Ulusal çapta yayın yapan Tv ile birlikte hayata geçireceğiz. Fakat ilkini gerçekleştirdiğimiz projede hedefine ulaşmıştır. 800 civarında kayıt, 70 civarında futbolcu kardeşimizin katılımı ile yaptığımız projede, 3 oyuncu dikkat çekmiştir. Bu üç oyuncu belki Darıca GB kadrosunda, belki başka kulüplerin bünyesine dahil olacak yetenektedir. İlk yılda, 3 futbolcunun çıkması da önemli bir başarıdır” dedi.  Toplantının ardından Başkan Gülen, ‘O futbolcu sensin’ projesi kapsamında Darıca’ya gelen yabancı teknik adamlara sarı-yeşilli forma hediye etti.

Bugün 13:25 TSİ - Spor

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