Belediye Derince 3 transfer yaptı !..

3. Lig 2. Grup’taki temsilcilerimizden Belediye Derincespor, 3 ofansif futbolcu ile anlaştı. Geride bıraktığımız sezon Uşakspor’un formasını giyen İzmitli forvet Melih İnan, Kocaelispor ile de rakip olan ve geçen sezon Bağcılar forması ile 13 gole imza atan Recep Akkemik ile Serik Belediyespor ile Play-Off finali oynayan orta saha oyuncusu Arda Kürşat Kaya, Sarı Lacivertli ekip ile anlaştı.