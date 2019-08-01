3. Lig 2. Grup’taki temsilcilerimizden Belediye Derincespor, 3 ofansif futbolcu ile anlaştı. Geride bıraktığımız sezon Uşakspor’un formasını giyen İzmitli forvet Melih İnan, Kocaelispor ile de rakip olan ve geçen sezon Bağcılar forması ile 13 gole imza atan Recep Akkemik ile Serik Belediyespor ile Play-Off finali oynayan orta saha oyuncusu Arda Kürşat Kaya, Sarı Lacivertli ekip ile anlaştı.
Bugün 13:33 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:35 TSİ
Belediye Derince 3 transfer yaptı !..
3. Lig 2. Grup’taki temsilcilerimizden Belediye Derincespor, 3 ofansif futbolcu ile anlaştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz