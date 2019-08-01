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Kazada ölen Kartepeli Mehmet, toprağa verildi

Kartepe D-100 karayolunda hatalı solama yaptığı öne sürülen jipin önünde seyreden otomobile çarparak orta refüje devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi ise yaralandı.
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Alınan bilgiye göre Kartepe D-100 karayolundan Ankara yönünde seyir halinde olan ve alkollü olduğu öne sürülen Furkan Akif Kasımoğlu idaresindeki 41 FM 066 plakalı lüks jip, Köseköy Tüneli girişinde önünde seyreden İsmail Şahin idaresindeki 41 K 0445 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan jip takla atarak orta refüjdeki yol tabelasının ayağına çarparak durabilirken, otomobil ise yolun sağ tarafındaki demir bariyere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri lüks jip içerisindeki sürücü Kasımoğlu, Mesut Kabak ve Adem Korkmaz’ı bulundukları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken jipte bulunan 17 yaşındaki Mehmet Emin Yazıcı’nın ise olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettiği sırada lüks jipte bulunan kişilerin yakınları olduğu iddia edilen alkollü bir grup arasında kavga çıktı.

D-100 karayolu 2 saat yan yoldan verildi

Çıkan kavga olay yerindeki polis ekiplerince güçlükle ayrılırken 1 kişi polis ekiplerince kelepçe takılarak ambulansa bindirildi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan inceleme işlemlerinin ardından Mehmet Emin Yazıcı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönünde trafik yaklaşık 2 saat boyunca yan yoldan verilirken araçlar çekicilerle otoparka götürüldü.

Toprağa verildi

Kazada yaşamını yitiren Mehmet Emin Yazıcı’nın cenazesi tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kartepe Derbent Mahallesinde ikamet eden mobilyacı Halim ve Fatma Yacızı çiftinin 2 çocuğundan biri ve lise son sınıf öğrencisi olan Yazıcı’nın acı haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Mehmet Emin Yazıcı’nın cenazesi Hikmetiye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Orta Mezarlıkta toprağa verildi. Nuri AKÇAHARMAN

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