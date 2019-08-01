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Üvey babasını öldüren Şerife'nin davasında tanıktan şok sözler

Gölcük'te, 13-14 yaşlarındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği üvey babası Yaşar Kanık'ı (52) bıçaklayarak öldüren Şerife A.'nın (32) yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen Sevim K., Yaşar Kanık'ın Şerife A.'nın kızına küçük yaşta cinsel istismarda bulunduğunu, "Hele bir büyüsün o zaman göreceksiniz, bunu ben ne yapacağım" dediğini iddia etti.
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Geçen yıl 15 Ekim tarihinde Gölcük'te meydana gelen olayda, Şerife A., 13-14 yaşlarında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği üvey babası Yaşar Kanık'ı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Yaşar Kanık, yaşamını yitirdi. Tutuklanan Şerife A.'nın 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanmasına bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Şerife A. görüntülü sistem ile katılırken, 15 yaşındaki kızı A.A. ve akrabaları Sevim K. tanık olarak dinlendi.

"SANA YAPTIKLARIMI ÇOCUKLARINA DA YAPACAĞIM"

Şerife A.'nın kızı A.A., "Dedem Yaşar Kanık’ın evine gittim. 2 gün orada kaldım. Annem beni arayarak çağırdı. Ben biraz daha kalmak istedim. Annem ve dedem telefonda tartıştılar. Daha sora ben dedemle yemek yedim, dedemin söylemesi üzerine eve gittim. Evdeyken dedem annemi aradı, dedemin anneme ne dediğini duydum. 'Sana yaptıklarını çocuklarına da yapacağım' dediğini duydum. Sonrasında annem çok sinirlendi. Aradan belli bir süre geçtikten sonra annem beni arayarak dedemi öldürdüğünü söyledi. Ağlayarak eve gittim. Dedemin bana karşı cinsel içerikli eylemleri olmadı. Dedemin anneme karşı cinsel içerikli eylemleri olduğunu teyzemden ve annemden duydum" dedi.

"GÖZLERİMİZLE GÖRDÜK"

Sevim K. ise "Bir dönem Yaşar Kanık'ın sanığın kızı A. hakkında, 'Hele bir büyüsün o zaman göreceksiniz, bunu ben ne yapacağım' diye sözler söylediğini bizzat duydum. Defalarca bizim de aracı olmamıza rağmen maktul, sanığın kızı A.'yı annesine vermedi. Gerek ben gerek ortak komşularımız maktulün sanığın kızına karşı cinsel içerikli eylemlerini gözlerimizle gördük. Hatırladığım kadarıyla 2002 senesinde maktulün yaşadığı eve gittiğimde o dönem küçük çocuk olan sanığın maktul ile birlikte aynı yatakta yattığını gördüm. Bu duruma tepki gösterdim. Maktul Yaşar, 'şakalaşıyoruz' diyerek konuyu geçiştirdi" diye konuştu. Mahkeme heyeti sanık Şerife A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Ekim tarihine erteledi.

Bugün 14:27 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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Yorumlar

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İzmitli - Mide kaldırmıyor artık. Özler, üveyler, amcalar, dayılar. Allah belanızı versin.Telefonunuza, arabanıza gösterdiğiniz ilgiyi eşinize, çocuklarınıza gösterin ey ana babalar. Yazık bu çocuklara!

Yanıtla . 0Beğen 01 Ağustos 16:03

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