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Başkan Şayir, Ankara’da çalmadık kapı bırakmadı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in, Dilovası’nın geleceğine yönelik yaptığı iki günlük Ankara ziyaretleri sona erdi.
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Ankara ziyaretlerinin ilk durağı Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük oldu. Büyük ile Dilovası’nda ki eğitim sorunlarını görüşen Başkan Şayir, Milli Eğitim Bakanlığından, eğitim konusunda destek istedi.

KÜLTÜR BAKANINI ZİYARET ETTİ

Ziyaretlerine devam eden Başkan Şayir, Dilovası için önemli projelerin hayata geçmesi adına Kültür ve Turizm Bakanı  Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Şayir ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy beyi makamında ziyaret edip Dilovası’nın tarihi ve kültürel yapısı hakkında bilgi verip, seçim beyannamemizde yer alan kültürel projelerlerle ilgili destek istedim” dedi.

PROJELERİNİ BAKANA SUNDU

Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bakanlıktaki ilgili daire başkanlarını ziyaret eden Başkan Şayir, Dilovası’nda gençler için yapmayı düşündüğü projeleri paylaşıp, Bakan Kasapoğlu’dan projelerin hayata geçmesi için destek istedi.

DİLOVASI’NIN KONUT SORUNU

TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut ‘u da makamında ziyaret eden Başkan Şayir, Dilovası’na yapılacak olan 500 konutluk yeni proje ve ileride yapılacak olan projeler hakkında bilgiler alırken, Dilovası’nın konut sorunu hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

PROTOKOLLER İMZALANDI

Devam eden ziyaretler çerçevesinde Başkan Şayir, Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun’u, İlbank Genel Müdürü Ertan Yetim’i, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı OSB'ler Genel Müdürü Ramazan Yıldırım’ı, Spor Toto Başkanlığı Organizasyon ve Reklam Şube Müdürü Yaşar Göçer’i ziyaret ederken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Cemalettin Söğüt’ü de ziyaret etti. Başkan Şayir, Dilovası Belediyesinin geleceğine yönelik birçok alanda protokol imzalama kararı aldıklarını belirterek, belediyenin dijital alt yapısını daha hızlı ve daha güvenli hale getireceklerini ifade etti.

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